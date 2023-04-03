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تفاصيل اغتصاب صحفية بريطانية في بيروت

تاريخ النشر: 03 نيسان / أبريل 2023 - 07:44
الأمن اللبناني
الأمن اللبناني

قبض الأمن في لبنان فجر الإثنين على مشتبه به في محاولة إغتصاب صحفية بريطانية في العاصمة بيروت.

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وقالت قوى الأمن الداخلي عبر بيانا على تويتر أن شعبة المعلومات بسرعة قياسية أوقفت مشتبه به بالاعتداء ومحاولة اغتصاب صحافية من جنسية بريطانية في منطقة الواجهة البحرية في بيروت قرب KIDS MONDO ، وأشارت  قوى الأمن الداخلي إلى استمراء التحقيق بإشراف القضاء المختص.

وتطرق صحفيون في لبنان أنباءا حول اغتصاب صحفية بريطانية والاعتداء عليها أثناء ممارستها رياضة الجري في إحدى مناطق بيروت.

 

 

وشاركت الصحفية آية اسكندراني عبر تغريدة على منصة تويتر ما وصفته بـ "أخبارا ثقيلة" على القلب حول صديقة في بيروت. !!، معبرة عن حزنها لما وصل إلى الحال في لبنان.

وأكدت الصحفية اسكندراني بقولها: "هوجمت صديقة لي بعنف وتعرضت للاغتصاب من قبل رجل مجهول الهوية حتى الآن، عندما كانت تمارس رياضة الجري"

 

 

 

لافتة إلى أن صديقتها محظوظة لأنها ما تزال حية،  قياسا للعنف الذي مورس عليها، معربة عن قلقها من تكرار حدوث هذا الأمر مجددا في منطقة لا توجد فيها كاميرات مراقبة ولا تكترث الشرطة بأمرها، وفقا قولها.

 

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