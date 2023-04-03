تفاصيل اغتصاب صحفية بريطانية في بيروت

قبض الأمن في لبنان فجر الإثنين على مشتبه به في محاولة إغتصاب صحفية بريطانية في العاصمة بيروت.

وقالت قوى الأمن الداخلي عبر بيانا على تويتر أن شعبة المعلومات بسرعة قياسية أوقفت مشتبه به بالاعتداء ومحاولة اغتصاب صحافية من جنسية بريطانية في منطقة الواجهة البحرية في بيروت قرب KIDS MONDO ، وأشارت قوى الأمن الداخلي إلى استمراء التحقيق بإشراف القضاء المختص.

وتطرق صحفيون في لبنان أنباءا حول اغتصاب صحفية بريطانية والاعتداء عليها أثناء ممارستها رياضة الجري في إحدى مناطق بيروت.

شعبة المعلومات بسرعة قياسية اوقفت المشتبه به بالاعتداء ومحاولة اغتصاب الصحافية من الجنسية البريطانية في منطقة الواجهة البحرية في بيروت قرب KIDS MONDO التي حصلت بتاريخ 2023/3/29، والتحقيق جار باشراف القضاء المختص #قوى_الأمن #الأمن_أمانة — قوى الامن الداخلي (@LebISF) April 2, 2023

وشاركت الصحفية آية اسكندراني عبر تغريدة على منصة تويتر ما وصفته بـ "أخبارا ثقيلة" على القلب حول صديقة في بيروت. !!، معبرة عن حزنها لما وصل إلى الحال في لبنان.

وأكدت الصحفية اسكندراني بقولها: "هوجمت صديقة لي بعنف وتعرضت للاغتصاب من قبل رجل مجهول الهوية حتى الآن، عندما كانت تمارس رياضة الجري"

حادثة الاغتصاب التي تعرضت لها شابة في البيال مستنكرة ومدانة والسكوت عنها أمر مرفوض بتاتًا. نطالب قوى الأمن وبلدية بيروت باتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لمنع تكرار مثل هذه الممارسات والعمل على توفير الأمن والأمان للجميع. ندعو الناس أيضًا لتوخي الحذر الشديد خصوصًا عند المساء — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) March 31, 2023

لافتة إلى أن صديقتها محظوظة لأنها ما تزال حية، قياسا للعنف الذي مورس عليها، معربة عن قلقها من تكرار حدوث هذا الأمر مجددا في منطقة لا توجد فيها كاميرات مراقبة ولا تكترث الشرطة بأمرها، وفقا قولها.