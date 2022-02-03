تفاصيل جديدة حول عملية تصفية زعيم داعش

كشفت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) مساء الخميس، تفاصيل جديدة حول تصفية زعيم تنظيم داعش الإرهابي عبد الله قرداش الملقب أبو ابراهيم القرشي، فيما قال العراق ان مخابراته زودت التحالف بمعلومات دقيقة قادت إلى مكانه.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي إن "التصرفات الجبانة" للقرشي أسفرت عن مقتل 4 مدنيين وهم زوجته وطفلاه قتلوا جراء تفجير زعيم داعش نفسه، مضيفا أن طفلا آخر قتل في الطابق الثاني دون ذكر سبب مصرعه.

وأشار كيربي إلى أن القوات الأمريكية تمكنت من إجلاء 10 أشخاص من الطابقين الأول والثاني، بينهم 8 أطفال.

وأفاد كيربي بأن العملية أسفرت عن تصفية 5 مقاتلين وهم القرشي نفسه، وأحد مساعديه وزوجة المساعد، فضلا عن مسلحين اثنين كانا خارج المنزل وخاضا تبادلا لإطلاق النار مع القوات الأمريكية.

وبين أن المساعد وزوجته قتلا في الطابق الثاني برصاص العسكريين الأمريكيين ردا على فتحهما النار عليهم.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون أن العملية استمرت ساعتين بالتوافق مع الخطة، مشيرا إلى أنه تم التعرف على جثة القرشي في موقع العملية بالاعتماد على بصمته وتحليل حمضه النووي لاحقا.

والخميس أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن تصفية القرشي بعملية خاصة في محافظة إدلب.

وقال بايدن، في خطاب متلفز "بينما كان جنودنا يتقدمون للقبض عليه، اختار الإرهابي، في عمل جبان يائس أخير، ومن دون أي مراعاة لأرواح أسرته أو الآخرين في المبنى، تفجير نفسه... عوضا عن مواجهة العدالة على الجرائم التي ارتكبها".

معلومات عراقية وتنسيق روسي

وأفادت مصادر سورية موالية للحكومة ومعارضة لها بسقوط 13 قتيلا على الأقل خلال العملية التي نفذت في منطقة أطمة الواقعة في ريف إدلب الشمالي، بينهم 6 أطفال و4 نساء.

وخسر الجيش الأمريكي خلال العملية إحدى مروحياته التي تم تدميرها على الأرض عندما أجبرت على الهبوط بسبب مشكلة ميكانيكية.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول الخميس، إن جهاز المخابرات العراقي زود التحالف بمعلومات دقيقة قادت إلى مكان القرشي.

وذكر مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن البنتاغون أبلغ مسبقا القوات الروسية بالتخطيط لشن عملية خاصة في شمال غرب سوريا لتصفية القرشي.

زعيم تنظيم داعش الإرهابي عبد الله قرداش الملقب أبو ابراهيم القرشي

ونقلت شبكة "سي ان ان" عن مسؤول في البنتاغون أن الولايات المتحدة خاضت تنسيقا مع الطرف الروسي وفقا لآلية فض الاشتباك لمنع وقوع حوادث بين الجانبين في المجال الجوي فوق منطقة العملية.

وأوضح مصدر الشبكة أن الولايات المتحدة أبلغت روسيا بأنها ستنشط في منطقة واسعة شمال غرب سوريا أثناء مدة معينة وقالت إن على القوات الروسية الابتعاد عن تلك الأراضي.

وأكدت الولايات المتحدة وروسيا في وقت سابق مرارا استمرار تشغيلهما آلية فض الاشتباك خلال تنفيذ عمليات في الأراضي السورية.

