تفاصيل خطة الرد الروسي على محاولة اوكرانيا اغتيال بوتين

رجحت مصادر روسية مطلعة ان تكون عملية الرد على محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي حاولت اوكرانيا تنفيذها ليلة امس محاولة رد عنيفة تتناسب مع حجم الهجوم الذي استهدف رئيس دولة عظمى

وتقول تقارير روسية ان موسكو تدرس في المرحلة الحالية عدة خيارات اهمها في الخطوة الاولى :

توجيه ضربات ضخمة على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وابادتها

استهداف مقرات غربي أوكرانيا في المناطق التي تدور فيها معارك متفرقة والتي كانت القوات الروسي تتعامل فيها بشكل لين

توجيه ضربات ساحقة على مقر الرئاسة الأوكرانية بالاضافة الى مقرات استراتيجية في كييف والمدن الرئيسية خاصة تلك التي لها صبغة عسكرية وامنية

الى جانب ذلك ستعمل القيادة الروسية على اتهام الرئيس الاوكراني بالاقدام على تنفيذ جرائم حرب وتدعو لمحاسبته في لاهاي

واعلن الكرملين عن هجوم اوكراني في الساعات الاولى من يوم الاربعاء استهدف المقر الرسمي لاقامة الرئيس فلاديمير بوتين الذي كان خارج العاصمة حينها، واتخذت روسيا التي تستعد للاحتفال بوم النصر في التاسع من الشهر الجاري بحضور كبير من الشخصيات العالمية عدة اجراءات من بينها