تفاصيل مؤلمة.. جزائري يحتجز زوجته وأطفاله الأربعة 5 سنوات

هزت حادثة مؤلمة الشارع الجزائري، بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من تحرير عائلة مكونة من أم وأطفالها الأربعة، بعد أن احتجزهم رب الأسرة لمدة تقارب 5 سنوات في منزلهم.

وفي تفاصيل الواقعة التي هزت الجزائر، قامت قوات الأمن بتدخل ليلة الأربعاء وتمكنت من تحرير العائلة، وكشفت صحيفة "النهار" الجزائرية أن هذا الشخص، الذي يقطن في حي 120 ببلدية عين الذهب بتيارت شمال الجزائر، كان يحتجز أفراد عائلته في ظروف قاسية وغير إنسانية.

وبالرغم من التكتم الكبير حول الحادثة، أفادت بعض المصادر بأن الأطفال تم العثور عليهم في ظروف مروعة، وتم نقلهم إلى مستشفى يوسف دمرجي لتلقي العلاجات اللازمة والرعاية الصحية.

وتم اقتياد والد العائلة إلى مركز الأمن للتحقيق في ملابسات الحادثة.

وذكرت "النهار" أنه وحسب البعض ممن روى هذه القضية، قال إن أحد أقارب المعني بلغ السلطات بوضعية هذه العائلة.

وتأتي هذه الواقعة بعد قصة سابقة لفتاة أخرى بقيت محتجزة في منزل والدها لأكثر من سنة في بلدية تيارت.

وتظهر هذه الحوادث الصادمة الحاجة الماسة للتصدي لتلك الظواهر وضمان حماية الأفراد، خاصة الأطفال والنساء، من مثل هذه الأوضاع البشعة.

