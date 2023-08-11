قضية تهز الكويت: شاب يوهم فتاة بالزواج ويحتال عليها ب 26 ألف دولار

تعرضت فتاة كويتية لعملية احتيال مؤلمة بعد أن تعاملت مع شاب أوهمها بفكرة الزواج منه، مما أدى إلى تفاقم الوضع إلى مستويات تتجاوز الخيبة والضرر المالي، حيث أثارت هذه القصة موجة من الصدمة والتفاعل في الكويت، خصوصًا بعدما تقدمت الفتاة بشكوى رسمية إلى السلطات.

بحسب تقرير نشرته صحيفة "الأنباء" الكويتية، قامت الفتاة، التي تقترب من العقد الثالث من عمرها، بتقديم بلاغ إلى إحدى مخافر محافظة الجهراء، تشير فيه إلى تعرضها للنصب والاحتيال على يد شاب قدم نفسه على أنه ينوي الزواج منها.

تفاصيل القضية تظهر أن الشاب، الذي لم يُحدد جنسيته، تواصل مع الفتاة وبنى تواصلًا افتراضيًا يبدأ فيه بالحديث عن الزواجـ وأثناء هذه المحادثات، أوهمها بأنه ليس لديه الأموال اللازمة لتكاليف الزواج، وطلب منها مبلغًا قدره 8 آلاف دينار كويتي، أي ما يعادل حوالي 26 ألف دولار أمريكي.

وما لبثت أن سلمت الفتاة التي تعرضت للاحتيال المبلغ المالي وبعد ذلك، أغلق الشاب هاتفه وتوقف عن التواصل معها، وتفاقمت الوضعية بعد محاولات الفتاة العديدة للتواصل معه والتحقق من نواياه، حيث لم يُجِب على أي من محاولاتها.

بناءً على تقارير أمنية، قامت الفتاة بتقديم بيانات عن الشاب إلى السلطات، والذي يُعتقد أنه "غير محدد الجنسية" أو "مقيم بصورة غير قانونية".

يُشار إلى أن هؤلاء الأشخاص هم فئة سكانية في الكويت يتواجدون بشكل غير قانوني ولا يحملون جنسية البلاد أو أي جنسية رسمية أخرى.

هذه القصة أثارت استياء واسعا في الكويت، حيث أكدت ضرورة التوعية بمخاطر التعامل عبر الإنترنت وأهمية التحقق من هوية الأشخاص قبل القيام بأي تحويلات مالية أو التزامات.



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