  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. تقارير اميركية: وفاة مرشد الثورة الايرانية علي خامنئي

تقارير اميركية: وفاة مرشد الثورة الايرانية علي خامنئي

منشور 16 أيلول / سبتمبر 2022 - 07:57
علي خامنئي وحديث مجددا عن وفاته
علي خامنئي وحديث مجددا عن وفاته

عاد الحديث عن تدهور صحة مرشد الثورة الايرانية علي خامنئي يتصدر تقارير اعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي قالت تقارير اميركية ان علي خامنئي توفي فيما تحدثت مصادر اخرى عن اصابته بمرض خطير

اقرأ ايضاًتغريدة لـ حسن نصرالله تحسم جدل حقيقة وفاة مرشد الثورة الايرانية علي خامنئيتغريدة لـ حسن نصرالله تحسم جدل حقيقة وفاة مرشد الثورة الايرانية علي خامنئي

علي خامنئي يعاني من مرض خطير

وافادت صحيفة "نيويورك تايمز" إن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ألغى جميع اجتماعاته ومشاركاته الأسبوع الماضي بسبب معاناته من مرض خطير وقالت ان علي خامنئي طريح الفراش حاليا تحت إشراف ومراقبة فريق من الأطباء.

عملية جراحية لـعلي خامنئي

ونقلت الصحيفة عن أحد المقربين والمطلعين على الوضع الصحي لمرشد الثورة الايرانية علي خامنئي انه خضع في مشفى مصغر في منزله لعملية جراحية الأسبوع الماضي بسبب انسداد في الأمعاء بعد أن عانى من آلام شديدة في المعدة وارتفاع في درجة الحرارة.

 

 

وألغى مكتب خامنئي جميع الاجتماعات الأسبوع الماضي منها اجتماع سنوي مهم مع مجلس الخبراء في 6 سبتمبر

و في عام 2014  خضع علي خامنئي لعملية جراحية في البروستات.

 

 

 

وينص الدستور الإيراني على أن مجلس الخبراء ينتخب المرشد الأعلى مباشرة، حيث يبقى في منصبه حتى وفاته، ولا يمكن عزله إلا من قبل المجلس ذاته في حال ثبت عدم كفاءته.

اميركا: وفاة علي خامنئي

وقالت تغريدات على موقع تويتر محسوبة على الولايات المتحدة الاميركية ان مرشد الثورة الايرانية علي خامنئي المصاب بعدة امراض قد توفي بالفعل 

ولم تعلق التقارير الايرانية على تلك الانباء التي تم تداول مثلها بقوة قبل ايام ، حيث اوكلت التابعين لها في العواصم العربية ومن بينهم زعيم مليشيا حزب الله حسن نصرالله بنفي الانباء 

 

اقرأ ايضاًتغريدة لـ حسن نصرالله تحسم جدل حقيقة وفاة مرشد الثورة الايرانية علي خامنئيمن سيخلف علي خامنئي في منصب مرشد الثورة؟

 

 


© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...