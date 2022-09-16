تقارير اميركية: وفاة مرشد الثورة الايرانية علي خامنئي

عاد الحديث عن تدهور صحة مرشد الثورة الايرانية علي خامنئي يتصدر تقارير اعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي قالت تقارير اميركية ان علي خامنئي توفي فيما تحدثت مصادر اخرى عن اصابته بمرض خطير

علي خامنئي يعاني من مرض خطير

وافادت صحيفة "نيويورك تايمز" إن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ألغى جميع اجتماعاته ومشاركاته الأسبوع الماضي بسبب معاناته من مرض خطير وقالت ان علي خامنئي طريح الفراش حاليا تحت إشراف ومراقبة فريق من الأطباء.

عملية جراحية لـعلي خامنئي

ونقلت الصحيفة عن أحد المقربين والمطلعين على الوضع الصحي لمرشد الثورة الايرانية علي خامنئي انه خضع في مشفى مصغر في منزله لعملية جراحية الأسبوع الماضي بسبب انسداد في الأمعاء بعد أن عانى من آلام شديدة في المعدة وارتفاع في درجة الحرارة.

أنباء غير مؤكدة: وفاة المرشد الإيراني خامنئي. — الأحداث الروسية🇷🇺🎖 (@soldier2017kg) September 10, 2022

اللهمّ أطِل في عمره على السرير

وعافِه من العافية

وأبعِد عنه كلَّ رحمة

واجعل أنفاسَه ناراً لا تخرج إلا بعد أن تحرق أحشاءه ومجاريه. pic.twitter.com/WB6kGcwMfo — أنس الدغيم (@anasaldogheim) September 16, 2022

وألغى مكتب خامنئي جميع الاجتماعات الأسبوع الماضي منها اجتماع سنوي مهم مع مجلس الخبراء في 6 سبتمبر

و في عام 2014 خضع علي خامنئي لعملية جراحية في البروستات.

مصادر أمريكية: وفاة المرشد الإيراني علي خامنئي. pic.twitter.com/DCvBnyw35d — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) September 16, 2022

وينص الدستور الإيراني على أن مجلس الخبراء ينتخب المرشد الأعلى مباشرة، حيث يبقى في منصبه حتى وفاته، ولا يمكن عزله إلا من قبل المجلس ذاته في حال ثبت عدم كفاءته.

اميركا: وفاة علي خامنئي

وقالت تغريدات على موقع تويتر محسوبة على الولايات المتحدة الاميركية ان مرشد الثورة الايرانية علي خامنئي المصاب بعدة امراض قد توفي بالفعل

ولم تعلق التقارير الايرانية على تلك الانباء التي تم تداول مثلها بقوة قبل ايام ، حيث اوكلت التابعين لها في العواصم العربية ومن بينهم زعيم مليشيا حزب الله حسن نصرالله بنفي الانباء