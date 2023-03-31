تقارير: ترتيبات دبلوماسية لقمة بين الاسد والسيسي

افادت مصادر اعلامية مطلعة بان زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الى القاهرة يوم السبت حيث سيلتقي بنظيرة المصري سامح شكري سيحثان زيارة الرئيس السوري بشار الاسد الى القاهرة ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي

وقالت قناة العربية الحدث انه سيجري الاعداد لـ ترتيبات قمة مصرية - سورية خلال الفترة المقبلة في مصر، واشارت الى ان وفدا مصريا سيسافر إلى سوريا بعد عيد الفطر للترتيب لقمة بين البلدين

واشارت الى ان الاتصالات المصرية السورية ستفتح المجال امام مشاركة شركات مصرية بإعادة إعمار سوريا خلال الفترة المقبلة

فيما يستمر التنسيق الامني بشكل أوسع بين القاهرة ودمشق بمكافحة الإرهاب

ويجري وزير الخارجية السوري فيصل المقداد زيارة الى العاصمة المصرية القاهرة غدا السبت في اول زيارة لمسؤول سياسي سوري رفيع منذ اندلاع الثورة السورية قبل 12 عاما

ومن المقرر ان يلتقي المقداد نظيره المصري سامح شكري وهو اللقاء الثاني بين المسؤولين بعد زيارة شكري الى دمشق في اطار جولة شملت تركيا تضامنا مع الدولتين بعد الزلزال المدمر الذي ضربهما في السادس من شباط فبراير الماضي

ومنذ زلزال السادس من فبراير الماضي زار الرئيس السوري سلطنة عمان ودولة الامارات وروسيا

وكان السيسي قد اجرى مكالمة هاتفية مع الاسد هي الاولى لزعيم مصري منذ اندلاع الثورة السورية ضد النظام الحاكم