تقرير: الهند تهدد قطر بسبب ذاكر نايك

قالت صحيفة هندية ان نيودلهي هددت بإلغاء مشاركة نائب الرئيس جاغديب دانغار في حفل افتتاح بطولة كأس العالم في قطر في حال وجهت الاخيرة دعوة رسمية الى الداعية الاسلامي الهندي ذاكر نايك لحضور الحفل.

وأوضحت صحيفة "إنديا توداي" الاربعاء، ان التهديد جاء بعد معلومات حول توجيه الدوحة دعوة الى نايك المقيم في ماليزيا، والذي تعتبره نيودلهي "فارا" من وجه العدالة، من اجل متابعة الافتتاح الذي جرى الاحد، من منصة كبار الشخصيات.

لكن قطر، بحسب الصحيفة، ابلغت الهند عبر قنوات دبلوماسية بأنها لم توجه أي دعوة رسمية الى نايك لحضور افتتاح المونديال.

ونقلت عن مصادر قولها ان الدوحة اكدت لنيودلهي ان المعلومات بهذا الخصوص محض "تضليل" متعمد تنشره دول اخرى بغرض التأثير سلبًا على العلاقات القطرية الهندية الثنائية.

وكانت مواقع التواصل تداولت مقاطع فيديو لوصول الداعية ذاكر نايك إلى قطر وذلك قبل يوم من انطلاق بطولة كأس العالم.

وكتب الإعلامي القطري جابر الحرمي عبر تويتر قائلا ان نايك حضر الى الدوحة ليلقي محاضرات وندوات خلال بطولة كأس العالم 2022 للحديث عن الإسلام ضمن مجموعة من العلماء البارزين .

ذاكر نايك يواجه العديد من التهم في بلده الهند

اشارت صحيفة "إنديا توداي" الى ان الداعية الجدلي ذاكر نايك (55 عاما) يواجه عدة قضايا بينها غسيل الاموال وخطاب الكراهية، في وقت جرى حظر منظمته "مؤسسة الابحاث الاسلامية" في الهند.

كما تتهم السلطات الهندية نايك المولود في مدينة مومباي، بتشجيع ومساعدة اتباع المؤسسة على "الترويج او محاوة الترويج مشاعر العداوة والكراهية او سوء النوايا بين المجتمعات والجماعات الدينية المختلفة".

وتتعلق احدى الاتهامات ضد ذاكر نايك بتورطه في عمليات تحول ديني قسرية الى الاسلام.

ويقيم الداعية الاسلامي في ماليزيا منذ عام 2017 بعدما قامت السلطات الهندية بتحريك دعوى ضده بتهمة غسيل الاموال.

ورغم ان ماليزيا منحت نايك اقامة دائمة، لكنها حظرت عليه القاء الخطب منذ عام 2020 لدواع متعلقة ب"الامن القومي".

وكان الداعية الاسلامي قال في تصريحات لقناة الجزيرة إن السلطات الهندية تطارده لانه "أكثر الدعاة المسلمين شهرة في البلاد؛ ولذلك يودون أن يُوقفوا نشاطاتي".

ويحظى نايك حاليا بمتابعة اكثر من ثلاثة ملايين شخص من خلال قناته على يوتيوب، فيما يتابعه على فيسبوك نحو 22 مليون شخص من حول العالم. وهو ايضا يمتلك قناة "السلام" الفضائية، ويواظب على الظهور في العديد من القنوات الاخرى.