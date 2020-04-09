تكليف رئيس المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة بعد اعتذار الزرفي

أعلن الرئيس العراقى برهم صالح الخميس، تكليف رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمى بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بعد اعتذار عدنان الزرفي عن المهمة.

وكانت وكالة الأنباء العراقية ذكرت في وقت سابق الخميس، أن الزرفي أعلن انسحابه من التكليف بتشكيل الحكومة.

وقال الزرفي، وفقاً للمصدر، ان اعتذاره عن المهمة "مرده الحفاظ على وحدة العراق".

وأضاف: "رسالتي الوطنية وصلت، وهي تحمل بين طياتها ما يشرف تاريخي السياسي والمهني".

شخصية مستقلة

والكاظمي (53 عاما) مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، تسلم منصب رئيس جهاز المخابرات، في يونيو/ حزيران 2016، ولا يزال يشغل المنصب حتى الآن.

ويحظى الكاظمي بدعم كتلتي السنة والكورد (65 مقعداً) إضافة إلى 5 كتل شيعية، تملك 106 مقاعد في البرلمان، بإجمالي 171 مقعدا من أصل 329، ليكون بديلا لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.

وتتوزع مقاعد البرلمان على قوى سياسية شيعية تشكل أغلبية أعضاء البرلمان، إلى جانب قوى سُنية، وكوردية، وأعضاء مستقلين.‎

وفي 16 مارس/ آذار الماضي، كلف الرئيس برهم صالح، عدنان الزرفي القيادي في تحالف النصر (42 مقعدا)، لتشكيل حكومة وتمريرها في البرلمان خلال 30 يوماً.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019، ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.

