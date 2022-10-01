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تلطيخ واجهة القنصلية الروسية في نيويورك بالطلاء الأحمر

منشور 01 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 01:53
القنصلية الروسية في مانهاتن
القنصلية الروسية في مانهاتن

تعرضت القنصلية الروسية في مانهاتن بأمريكا للتخريب بالطلاء في حوالي الساعة 1 صباحا.

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وأظهرت صور المشهد علامات حمراء لا تزال تشوه واجهة المبنى حوالي الساعة 11 صباحا، وفق قناة NY1 الأمريكية.

قالت شرطة نيويورك إنه لا يبدو أن هناك أي كلمات أو رسائل في الطلاء.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، لم تكن هناك كلمات مرئية فقط خطوط عريضة من الطلاء الأحمر تنتشر عبر واجهة الطابق الأرضي من المبنى، وتغطي النوافذ والأبواب المزدوجة.

وقال مسؤولون إنه يجري التحقيق في الحادث باعتباره حادث تحيز محتمل.

وحدث التخريب قبل ساعات من توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون اتفاقيات الانضمام إلى روسيا الاتحادية.

 


 

كلمات دالة:القنصلية الروسية في مانهاتنمانهاتنالقنصلية الروسيةامريكاالطلاء الاحمر

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