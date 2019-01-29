تنظيم داعش محاصر في جيب بشرق سوريا

ارشيف

قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الثلاثاء إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا محاصرون في آخر جيب صغير مع زوجاتهم وأبنائهم مما أرغمها على الإبطاء من تقدمها لحماية المدنيين.

وقالت وكالة إغاثة بشكل منفصل إن عشرة آلاف مدني فروا من الجيب منذ الأسبوع الماضي ويصلون إلى مخيم جوعى وفي حالة يأس.

وقال مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الآن محاصرون في جيب مساحته بين خمسة وستة كيلومترات مربعة على نهر الفرات.

ووجود زوجاتهم وأبنائهم يعني أن القوات لا يمكن أن تشن عملية اقتحام شاملة وأن تستخدم أساليب أبطأ وأكثر دقة.