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تواصل الاحتجاجات في فرنسا على زيادة رسوم المحروقات

تواصل الاحتجاجات في فرنسا على زيادة رسوم المحروقات
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