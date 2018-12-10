توقيف اعلامي اردني بارز على خلفية نشر صورة اعتبرت مسيئة للمسيح

الإعلامي محمد الوكيل

قرر مدعي عام العاصمة الاردنية عمان الاثنين، توقيف ناشر "موقع الوكيل الاخباري" الإعلامي محمد الوكيل، أسبوعا في سجن الجويدة على خلفية شكوى حول نشر صورة على صفحة الموقع في "فيسبوك"، واعتبرت مسيئة للسيد المسيح.

ووجه المدعي العام 7 تهم للوكيل من بينها إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، كما قرر أيضا توقيف محررة الأخبار التي قامت بنشر الصورة اسبوعا في سجن جويدة نساء.

ونشر موقع الوكيل صورة للعشاء الاخير تضمن وسما للسيد المسيح برفقة “رشة الملح التركية” الشهيرة للطاهي التركي المعروف برش الملح على مائدة السيد المسيح.

وكان الوكيل قد اعتذر علنا عن ما سماه بالخطأ في اعادة نشر صورة لأغراض ثقافية مؤكدا بان متدربة تعمل في موقعه الاخباري اجتهدت ونشرت الصورة.