تونس تعلن إحباط "مخطط إرهابي" استهدف وحدة أمنية ومؤسسة دينية

أعلنت الإدارة الوطنية للحرس الوطني في تونس الاربعاء، إحباط "مخطط إرهابي" استهدف وحدة أمنية ومؤسسة دينية جنوبي البلاد.

وقال المتحدث باسم إدارة الحرس الوطني (الدرك) حسام الدين الجبابلي في بيان أن المخطط الذي "استهدف وحدة أمنية ومؤسسة دينية (في مدينة) صفاقس"، يقف وراءه "عنصر إرهابي قضى عقوبته السجنية في قضية إرهابية سابقة".

واضاف ان السلطات القضائية المختصة النظر في قضايا الإرهاب "فتحت تحقيقا وأصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق العنصر الإرهابي".

وكانت وزارة الداخلية التونسية اعلنت في تشرين الأول/اكتوبر الماضي احباط "مخططًإرهابي" استهدف دورية أمنية في مدينة سوسة شرقي البلاد.

أعلنت الإدارة الوطنية للحرس الوطني في تونس الاربعاء، إحباط "مخطط إرهابي" استهدف وحدة أمنية ومؤسسة دينية جنوبي البلاد.

وقال المتحدث باسم إدارة الحرس الوطني (الدرك) حسام الدين الجبابلي في بيان أن المخطط الذي "استهدف وحدة أمنية ومؤسسة دينية (في مدينة) صفاقس"، يقف وراءه "عنصر إرهابي قضى عقوبته السجنية في قضية إرهابية سابقة".

واضاف ان السلطات القضائية المختصة النظر في قضايا الإرهاب "فتحت تحقيقا وأصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق العنصر الإرهابي" .

وكانت وزارة الداخلية التونسية اعلنت عبر بيان في تشرين الأول/اكتوبر الماضي احباط "مخطط إرهابي" استهدف دورية أمنية في مدينة سوسة شرقي البلاد.

واضاف البيان انه تم "قبض على العنصر الرئيسي في العملية"، مشيرا الى انه "اعترف بتبنيه الفكر التكفيري ومبايعته تنظيم (داعش) الإرهابي بالإضافة إلى تخطيطه للقيام بالعملية المذكورة بعد توليه رصد الدورية الأمنية".

وتابع البيان انه بتفتيش مكان سكنه، جرى ضبط مواد أولية معدة لتصنيع العبوات الناسفة والمتفجرات بمحل ومعدات إلكترونية.

وقبل ذلك أعلن الحرس الوطني التونسي في اذار/مارس، الكشف عن 148 خلية إرهابية.