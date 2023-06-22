تيتانيك ولغز اختفاء الغواصة تيتان .. أسطورة اللعنة المروعة

أعاد فقدان الغواصة "تيتان" في أعماق المحيط الأطلسي، أسطورة اللعنة التي رافقت غرق السفينة تيتانيك في 14 أبريل 1912، ووفاة 1500 شخص كانوا على متنها عندما اصطدمت بجبل جليدي في "الأطلسي".

وتتعدد الروايات حول أصل هذه اللعنة، ولكن الرواية الشهيرة تقول إن هناك قطعة آثرية سُرقت من مقبرة الملك توت عنخ آمون في مصر ووضعت على متن التيتانيك.

روح شريرة

وتعتقد الأسطورة أن هذه القطعة الآثرية كانت تحمل لعنة أو روح شريرة، وأن وجودها على السفينة جلب النحس وأدى إلى غرقها.

ومن المثير للاهتمام أن هناك بعض الشهود الذين زعموا رؤية رؤى غريبة وأحداث غير طبيعية قبل وقوع كارثة التيتانيك، مما أثار الشكوك حول وجود لعنة حقيقية.

الغواصة تيتان

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية، تم الكشف عن مفاجأة متعلقة برئيس ومؤسس شركة "أوشن غايت اكسبديشن"، ستوكتون راش، والذي اختفى مع 4 آخرين على متن الغواصة "تيتان" في المحيط الأطلسي بالقرب من حطام سفينة "تيتانيك" المنكوبة.

وتنحدر زوجة راش، الذي كان على رأس الغواصة "تيتان" المتجهة في رحلة سياحية إلى مكان حطام "تيتانيك"، عندما اختفت يوم الأحد الماضي، من عائلة اثنين من الركاب الأثرياء الذين كانوا يستقلون الدرجة الأولى، ولقوا حتفهم عندما غرقت "تيتانيك" عام 1912.

الرحلة المشؤومة

فويندي راش هي حفيدة إيزادور وإيدا ستراوس، وهما من بين أغنى الأشخاص على متن الرحلة المشؤومة عبر المحيط الأطلسي، وفقا للسجلات المؤرشفة التي حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز".

ويُشير الشهود الذين نجوا من حادثة "تيتانيك" إلى أنهم شاهدوا الزوجين المسنين وهما يتمسكان ببعضهما البعض على سطح السفينة أثناء غرقها، بعد أن رفضت الزوجة الصعود على قوارب النجاة، وفضلت البقاء على متن السفينة مع زوجها.

وتجدر الإشارة إلى أن قصة حبهما المأساوية صورت في الفيلم الشهير الذي أخرجه جيمس كاميرون عام 1997، حيث يتم تصوير المشهد الحزين للزوجين المسنين يتمسكان ببعضهما وسط ارتفاع مياه البحر حولهما.

وقد تزوجت ويندي من الدكتور ريتشارد ويل، وأنجبت ابنًا يُدعى ريتشارد ويل جونيور الذي تولى منصب رئيس "Macy's New York".

يُذكر أن ستوكتون راش، البالغ من العمر 61 عامًا، اختفى يوم الأحد مع 4 آخرين على متن غواصة "تيتان" التابعة لشركة "أوشن غايت اكسبديشن"، أثناء نزولها إلى عمق 12500 قدم في المحيط الأطلسي قبالة ساحل نيوفاوندلاند بكندا.

ومن بين العوامل الأخرى المشتبه بها في أسطورة لعنة "التيتانيك":