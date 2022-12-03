ثقف القران وتعليقه بسلاسل قرب مسجد بالسويد

أقدم مجهولون على تعليق نسخة مثقوبة من القرآن الكريم بسلاسل قرب مسجد ستوكهولم في العاصمة السويدية ، عقب تكرر من تهديدات للمسجد ورواده من قبل عنصريين.

وجاء تعليق القران الكريم قرب مسجد ستوكهولم بعد أن لعنصريين برسم صليب معقوف مرات عدة على باب المسجد وكتابة عبارات إسلاموفوبية.

وقام المسجد بنشر صور للمصحف الشريف وهو مثقوب ومعلق بسلاسل عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء قرار إدارة المسجد بنشر الصورة والمعلومات حول الاعتداء للفت أنظار الرأي العام وكي لا تصبح جرائم الكراهية أمرا عاديا، وفق تعبيرهم

