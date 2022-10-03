حفل موسيقي داخل المسجد الإبراهيمي

اقتحم مئات من قطعان المستوطنين اليهود الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة وأدوا طقوسهم التلمودية مع حفل موسيقي بحجة الاحتفال بما يسمى " رأس السنة العبرية ".

وأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي منذ الأحد الماضي بحجة " الأعياد اليهودية " وحولت محيط المسجد إلى ثكنة عسكرية.

مستوطنة يهودية ترقص في باحات المسجد الأقصى

وظهرت مستوطنة يهودية في مقطع فيديو الاحد، وهي ترقص بشكل استفزازي امام مسجد قبة الصخرة في المسجد الاقصى ، وذلك في احدث حلقة من سلسلة الانتهاكات التي يمارسها المستوطنون خلال اقتحاماتهم للمسجد بحماية الجيش الاسرائيلي.

وفي اب/اغسطس الماضي، نشرت سائحة صورا شبه عارية في المسجد الأقصى ما اثار غضبا عارما عبر العالم الإسلامي، لكن لم تلبث ان ظهرت بعدها عشرات الصور المماثلة لسائحات اخريات استسهلن تدنيس قداسة المكان بتشجيع وحماية من الجيش الاسرائيلي.

وتقف السلطات الدينية الفلسطينية عاجزة عن فعل شئ، بعدما سيطرت إسرائيل ، وبمنطق القوة والبطش، على كل ما يجري في محيط وداخل المسجد الأقصى.