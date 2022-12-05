غضب اسلامي من شاب رقص على آيات القرآن في تيك توك

أثار مقطع فيديو قصير غضب مسلمين عقب أن نشره عبر منصة تيك توك وهوم يقوم بالرقص على صوت ترتيل القرآن الكريم .

وقام الشاب بمزج أغنية أجنبية مع آية من القران الكريم بعد أن قام الشاب بتلحينها والرقص عليها عبرت إهانة لكل مسل شاهد المقطع.

ورقص الشاب على آية (وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا)" حيث لقي مقطع الفيديو تفاعلا كبيرا من مستخدمي تيك توك وشاركه قرابة 5000 آلاف شخص حتى الساعة.

وقام مئات الأشخاص بتقليد الشاب بالرقص على آيات القرآن الكريم، قبل أن يقوم تيك توك بحذف الفيديو .