ثلاثة شهداء بنيران القوات الاسرائيلية في نابلس

اعلن الجيش الاسرائيلي انه قتل ثلاثة فلسطينيين في مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة الثلاثاء، وذلك بزعم انهم اطلقوا النار الجنود.

وقال الجيش في بيان الشهداء الثلاثة وصلوا في سيارة الى حي السامرية في منطقة جبل جرزيم وفتح احدهم النار على جنود كانوا متواجدين هناك، مضيفا انه تم الاشتباك مع الفلسطينيين المتواجدين في السيارة "وتحييدهم".

ولم يذكر البيان حالة الثلاثة، لكن الاذاعة الاسرائيلية قالت انهم استشهدوا.



وزعم بيان الجيش الاسرائيلي العثور على ثلاث الية بنادق من نوع ام-16 ومسدس وأمشاط ذخيرة اضافة الى عتاد عسكري بحوزة الشهداء، مؤكدا في الوقت نفسه ان ايا من جنوده لم يصب.

ومنعت قوات الاحتلال سيارات الهلال الاحمر الفلسطيني من الوصول الى الشهداء.

وقال الهلال انه في ضوء ذلك ليست لديه الى الان تفاصيل مؤكدة حول الحادث باستنثناء ما اعلنه الاحتلال من ان الحديث يجري عن ثلاثة فلسطينيين.

وقال شهود ان القوات الاسرائيلية التي انتشرت بكثافة في المنطقة قامت بنقل الشهداء الثلاثة الى جهة غير معروفة.

واشار احد الشهود الى ان الجنود الاسرائيلي استمروا في اطلاق النارعلى سيارة الشهداء لاكثر من عشر دقائق، مؤكدا انه تم تصفيتهم في ما يبدو انه كمين نصبته قوات الاحتلال لهم.