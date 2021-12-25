ثلاثة قتلى في قصف حوثي بصاروخ باليستي على مأرب

لقي ثلاثة مدنيين مصرعهم واصيب ثمانية اخرون إثر قصف بصاروخ باليستي شنه الحوثيون مساء السبت، على مدينة مأرب وسط اليمن.

وقال مدير عام مكتب وزارة حقوق الإنسان بمأرب عبد ربه جديع إن "مليشيا الحوثي قصفت بصاروخ باليستي سوق آل جابر جنوبي مدينة مأرب"، مضيفا ان ذلك "أسفر عن استشهاد 3 مدنيين بينهم طفل وجرح 8 آخرين، وخلّف أضرارا مادية في المكان".

واعتبر عبد ربه أن استمرار قصف مليشيات الحوثي للأسواق الشعبية والأحياء السكنية ومخيمات وتجمعات النازحين في المحافظة "يثبت للعالم سلوكها الإجرامي ونهجها العدواني".

وأشار إلى أن مليشيات الحوثي تصر بشكل مستمر على ارتكاب جرائم حرب بانتهاكها الدائم لكافة القوانين والمعاهدات الدولية التي تحمي المدنيين، وتجرم استهدافهم في الصراعات والحروب.

وأعلن التحالف بقيادة السعودية السبت، عن مجموع ما تم تنفيذه من أهداف استهدفت مواقع لمسلحي جماعة "أنصار الله الحوثية" في مأرب والجوف والتي بلغت 40 عملية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف التحالف في بيان اليوم السبت، أنه تم تدمير 17 آلية عسكرية، والقضاء على أكثر من 223 "عنصرا إرهابيا"، كما تم تنفيذ عمليتيْ استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

ونشر التحالف لقطات فيديو من عمليات الاستهداف.

ومنذ فبراير/ شباط الماضي، ضاعف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وتقول الأمم المتحدة، إنه بنهاية عام 2021، ستكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.