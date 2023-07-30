ثلاثيني يقتل والدته ويقطعها إلى أجزاء.. جريمة مروعة تهز بلجيكا

أفادت النيابة العامة في بلجيكا بحدوث جريمة قتل مروعة، حيث اعترف رجل في منتصف الثلاثينات من عمره، بقتل والدته وتقطيع جسدها، ووضع أجزاء منه في ثلاجة تم العثور عليها في قناة شرق بلجيكا.

وتم اكتشاف أجزاء الأم المقطعة داخل الثلاجة الثلاجة يوم الثلاثاء في قناة بالقرب من مدينة لييج، حيث عُثر على ذراعين وساقين بداخلها، وأنه بعد ذلك، اكتشف المحققون جثة المرأة الباقية في حاوية قمامة ألقيت في نهر قريب.

وأثناء التحقيق والفحص الأولي للجثة، تم التعرف على هوية الضحية البالغة من العمر سبعين عامًا من خلال وشم موجود على صدرها.

وبعد فتح تحقيق في جريمة القتل، تم اعتقال ابن المرأة المولود في عام 1988 قبل فجر الخميس في فندق قريب من مطار بروكسل.

وكشفت متحدثة باسم النيابة العامة في لييج أن المشتبه به كان يستعد للسفر إلى كوريا الجنوبية في وقت اعتقاله.

وخلال استجوابه من قبل الشرطة، اعترف الرجل بارتكاب الجريمة، مما أدى إلى إصدار أمر باحتجازه من قبل قاضي التحقيق.

وتشير العناصر الأولية للتحقيق إلى أن الأم وابنها كانا يتشاجران باستمرار بعد عودته للعيش معها بعد انتهاء جائحة كورونا.

وقد قام المشتبه به بالاعتراف بجريمته لشخص في محيطه، وتم مشاركة هذه المعلومات مع الشرطة.

