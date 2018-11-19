اطلاق نار في مشفى بشيكاغو

قالت وسائل إعلام أمريكية، يوم الاثنين، إن عددا من الأشخاص أصيبوا خلال عملية إطلاق للنار داخل مستشفى في مدينة شيكاغو وسط غرب الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الشرطة أنتوني غوغليمي في تغريدة "هناك تقارير عن عدد من الضحايا " في الهجوم.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء إن مسؤولي الإطفاء قاموا بإرسال فرق من بينها 10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

وحذرت السلطات السكان المحليين بالابتعاد عن منطقة الحادثة.

ولم يتسن على الفور معرفة عدد الضحايا أو الدافع من وراء الحادثة.