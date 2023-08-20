جريمة تهز "الفيوم".. مصري يقتل طليقته طعنا في الشارع العام (فيديو)

أقدم رجل مصري على قتل زوجته السابقة بطريقة مأساوية، عندما سدد لها طعنات قاتلة أمام المارة في الشارع العام، لحظة خروجها من مكان عملها في في مركز طامية بمحافظة الفيوم.

عند وصول الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، تم العثور على جثة السيدة ملقاة على الأرض وكانت مصابة بعدة طعنات قاتلة. وتم التحقق من صحة البلاغ وتبين أن طليقها هو من نفذ الجريمة البشعة.

هذا الرجل سلم نفسه للشرطة ووسائل الإعلام المحلية نقلت هذا الخبر.

تشير التحريات إلى أن الزوجة قد قامت برفع العديد من القضايا ضد زوجها، وكانت هذه القضايا تتعلق بالنفقة وتبديد ممتلكات الزوجية.

كما تلقت الزوجة أحكامًا بالحبس ضد زوجها، ولم تنجح محاولات التصالح بينهما، وأصرت على تنفيذ الأحكام القضائية ضده.

بالإضافة إلى ذلك، كان الزوج غير قادر على توفير الدعم المادي اللازم الذي تطلبته طليقته. وكان يواجه تهديدًا بالسجن إذا لم يلتزم بالأحكام القضائية، مما دفعه إلى مراقبة حركات طليقته بعناية، حيث كان يحمل سكينًا بين طيات ملابسه. وعندما رآها في الشارع، هاجمها وقام بطعنها بوحشية وتركها جثة هامدة وسط بركة من الدماء.

تم اعتقال الجاني وإحالته إلى النيابة للتحقيق في الجريمة البشعة هذه.