جريمة تهز فلسطين 48.. رجل يقتل زوجته وطفليه طعنا (صور)

البوابة - هزت جريمة بشعة، فجر اليوم الإثنين، مدينة الطيبة في منطقة المثلث في فلسطين المحتلة عام 1948، عندما اقدم رجل ثلاثيني على قتل زوجته العشرينية وابنيه الصغيرين، طعنا حتى الموت.

وفي التفاصيل، أعلنت الشرطة الاسرائيلية، اعتقال زوج الضحية الذي يبلغ من العمر 30 عاما، بعد الاشتباه به بقتل زوجته البالغة من العمر 26 عاما، وطفليه أمير وآدم.

وقال بيان أصدرته الشرطة، إن الجريمة ارتكبت في منطقة البنوك في الطيبة، وأسفرت عن مقتل الطفلين أمير (عامان) وآدم (نصف عام) ووالدتهما براءة جابر مصاروة.

وأضاف البيان، إن المحققين الجنائيين يعملون على جمع الأدلة في إطار التحقيق لفحص ملابسات الجريمة، مشيرا إلى أن الشرطة اعتقلت المشتبه به بطعن زوجته وابنيه الصغيرين حتى الموت.

ويتم فحص شبهات حول ما إذا كان المشتبه به قد أصيب في حالة من الذهان لحظة ارتكابه الجريمة.

كما أن البيان، لم يشر إلى أي تفاصيل أخرى حول دوافع الجريمة التي هزت الوسط العربي داخل الخط الأخضر.

يذكر أن حصيلة ضحايا جرائم القتل، داخل الخط الأخضر بين العرب، ارتفعت منذ مطلع العام الجاري إلى 57 قتيلا.