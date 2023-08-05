جريمة مروِّعة تهز مصر: مقتل امرأة طعنا أمام المارة في الشارع (فيديو)

هزت جريمة مروعة الشارع المصري، عندما أقدم شخص على قتل امرأة طعنا في رقبتها بالشارع العام وأمام المارة بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية شمال البلاد، لتعيد إلى الأذهان مأساة الفتاة نيرة أشرف، التي ذبحت على يد زميلها، أمام بوابة جامعة المنصورة بعدما رفضت الارتباط به.

وفي التفاصيل، أقدم شاب يُدعى هاني سالم بقتل سيدة مطلقة تُدعى فاطمة سالم رضوان بطعنات قاتلة في الشارع العام، حيث ذكرت التقارير أن هذه الجريمة ارتُكِبت بعد رفض فاطمة الزواج من القاتل.

كاميرا توثق الجريمة

وأظهر فيديو من كاميرا مراقبة تفاصيل الحادثة البشعة، حيث رصدت الكاميرا الشاب هاني وهو يتربص للقتيلة فاطمة برفقة والدتها، ثم اعتدى عليها بسكين وطعنها بالرقبة بلا رحمة.

ووفقًا للتحقيقات الأولية، كان القاتل هاني قد طلب الزواج من فاطمة بعد أن طلقت من زوجها السابق، لكن عائلتها رفضته لسوء سلوكه وتاريخه الجنائي الذي شمل قضايا سرقة.

🛑شاب يذبح فتاة في مدينة بركة السبع بالمنوفية .. رفضته فذبحها وسط الشارع



الجريمة الـ5 بمصر خلال عام وسط النهار شاب بذبح فتاة في مدينة بركة السبع بالمنوفية وسط الشارع وفي وضح النهار وتسديد عدة طعىَات قاىَلة لها لرفضها الزواج منه.



الشاب يدعى "هاني سالم"، بدون عمل هاجم فتاة تدعى… pic.twitter.com/u91LioQ09J August 3, 2023

وأشارت التحقيقات أيضًا إلى أن هناك خلافات كبيرة بين هاني وأسرة الضحية بسبب رفضهم للزواج منها.

اعترافات المتهم

وادعى المتهم أن ما دفعه إلى القتل خلافه معهم على رد مبلغ مالي كان قد دفعه في سبيل الزواج من ابنتهم قبل أن يعلنوا رفضهم ارتباطه بها.

وأصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا كشفت فيه أنها أمرت بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا للتحقيقات، لاتهامه بقتل السيدة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وأكدت النيابة أن هاني اعترف خلال التحقيقات بارتكابه للجريمة وأن كاميرات المراقبة في المنطقة سجلت تفاصيلها.

