فيديو.. الشيخ محمد بن زايد يلتقي المواطنين بدون حراسة في الساحل الشمالي بمصر

لا يزال الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يسحر الناس بتواضعه وقربه من الشعب، ففي زيارة غير معلنة ومثيرة للإعجاب، ظهر الشيخ محمد بن زايد في شوارع الساحل الشمالي المصري، وأدخل البهجة والسرور على قلوب المواطنين، بعد التواصل معهم بدون عوائق.

وتجول الشيخ محمد بن زايد بين الشوارع الجميلة للساحل الشمالي، ولفتت الانتباه اللقطات التي يظهر فيها وهو يأخذ الصور التذكارية مع المواطنين بدون وجود أي حراسة شخصية.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حرصه على الاقتراب من الناس بطبيعة عادية وتبادل الابتسامات والأحاديث معهم.

وكشفت مصادر أن الشيخ محمد بن زايد يقيم حالياً في أحد فنادق الساحل الشمالي، حيث يستمتع بقضاء إجازته السنوية وقد وصل إلى المنطقة منذ يومين.

ويعكس تجوال ، رئيس دولة الإمارات العربية، في الشوارع بدون حراسة شخصية حبه الشديد للتواصل المباشر مع الناس والاستماع إلى احتياجاتهم ومطالبهم.

وقاد هذا الظهور المفاجئ للشيخ محمد بن زايد إلى حماس كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المغردون بتواضعه وقربه من الشعب ودعمه للعلاقات الطيبة بين الإمارات ومصر.

