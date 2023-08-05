شاب مغربي يضحي بحياته لإنقاذ فتاة في الدار البيضاء (فيديو)

أثارت حادثة بشعة تسببت في وفاة شاب مغربي في مرآب أحد المطاعم بالدار البيضاء حالة من الغضب والاستنكار في البلاد.

ووفقًا لمقطع فيديو التُقطته كاميرا مراقبة، فقد أظهر الفيديو الشاب بدر بولجواهل وهو يتلقى ضربة قوية على رأسه قبل أن يسقط على الأرض.

لم يتوقف المعتدي عند هذه الضربة، بل تجه إلى سيارته وقام بإزالة لوحة السيارة لإخفاء هويته، ثم قام بدهس بولجواهل مرتين قبل أن يفر هاربًا من موقع الحادث.

الشاب بدر بولجواهل، الذي كان يبلغ من العمر 23 عامًا ويدرس في مرحلة الدكتوراه، فقد حياته في هذه الحادثة المأساوية، وتشير بعض الأنباء إلى أن سبب المشادة العنيفة كان تدخله للدفاع عن فتاة تعرضت للتحرش من قبل المعتدي.

انتشر مقطع فيديو مؤثر لوالدة الضحية وهي تناشد الله بحزن عميق بعد فقدان ابنها، حيث قالت: "لم أتوقع أن نهاية ابني ستكون بهذه الطريقة الصعبة على يد شخص سفيه لا يعرف الله".

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها أنه تم اعتقال شخص في مدينة العيون يشتبه في كونه المتهم الرئيسي في تسببه بوفاة شخص آخر عمدًا بصدمه بسيارة في مرآب مطعم للوجبات السريعة بالدار البيضاء.

ووفقًا للبيان، فإن المشتبه به فر هاربًا فور ارتكابه هذه الجريمة البشعة بمرآب للسيارات تابع لمطعم للوجبات السريعة في منطقة عين الذئاب.

تم أيضا احتجاز صهره بناءً على الاشتباه في تورطه في "أعمال المشاركة والتستر" في هذه الجريمة.

وأفاد البيان بأنهما تحت تدابير الحراسة النظرية وقيد التحقيق من قبل النيابة العامة المختصة للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد دوافعه الحقيقية، والتي تشير المسارات الأولية للتحقيق إلى خلاف عرضي تطور إلى جريمة مكتملة الأركان.

تنص القوانين المغربية على أن جريمة القتل العمد تعاقب بالسجن المؤبد، وقد يتم تشديد العقوبة في بعض الحالات للوصول إلى عقوبة الإعدام للجاني.