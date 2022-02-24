جلسة طارئة جديدة لمجلس الأمن حول الأزمة الأوكرانية

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا جديدا طارئا حول الأزمة في أوكرانيا، وهو الثاني في غضون 3 أيام، "بسبب التطورات العسكرية" على الأرض، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وأوضحت المصادر لوكالة "فرانس برس" أن الاجتماع الذي تقدمت كييف بطلب لعقده في رسالة الأربعاء ولقي تأييدا من الأعضاء الغربيين في مجلس الأمن الدولي، من المقرر عقده الساعة 9:30 مساء بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت غرينتش الخميس).

وكان البرلمان الأوكراني صادق، أمس الأربعاء، على مرسوم رئيس البلاد، فلاديمير زيلينسكي، حول فرض حالة الطوارئ في أوكرانيا.

ويأتي هذا التطور بعد أن وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.