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جميلة كرواتيا هددت بلجيكا بالبكيني: سأبقى في الدوحة

منشور 05 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 08:46
عارضة الأزياء وملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول
عارضة الأزياء وملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول

شهد يوم الخميس الماضي مباراة ساخنة بين بلجيكا وكرواتيا في اطار المجموعات للتأهل الى دور الـ 16 في مونديال قطر، الهبتها تصريحات وتحذيرات ناعمة لـ عارضة الأزياء وملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول التي لفتت الانظار بجمالها واغراءاتها وإطلالاتها المختلفة والجريئة على هامش مباريات بلادها .

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وتأهل منتخب كرواتيا إلى ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022 بعد ان فرض نتيجة التعادل السلبي على منتخب بلجيكا الخميس على استاد أحمد بن علي، لينهي منتخب كرواتيا (5 نقاط) دور المجموعات بالمركز الثاني خلف منتخب المغرب الذي تأهل متصدراً بـ(7 نقاط)، فيما حلت بلجيكا ثالثة بـ3 نقاط لترافق كنداالتي لم تحصل على اي نقطة  الى مطار الدوحة 


الظرفاء ربطو تاهل المنتخب الكرواتي مع تهديدات اطلقتها ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول التي اطلت بالبيكيني على أحد الشواطئ القطرية، ووجّهت رسالة تحذيرية إلى بلجيكا قبيل المباراة قالت فيها : "إحذري يا بلجيكا، فأنا لن أغادر الدوحة قريباً"، وقالت انها مستمتعة في هذا البلد 

 

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وبالفعل يقول النشطاء المراهقون ان تهديدات الملكة الكرواتية المغرية والمثيرة اتت اوكلها متمنين للفريق الكرواتي البقاء حتى المراحل النهائية في المونديال ،  لتبقى الملكة العارضة تلهب اجواء المونديال وتمتعهم بعروضاتها واغراءاتها 

 

 

كلمات دالة:ملكة جمال كرواتياإيفانا نولكاس العالمقطر 2022

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