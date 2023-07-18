جنوب أفريقيا تخشى اعلان روسيا الحرب عليها ان اعتقلت بوتين خلال قمة بريكس

طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة الجنائية الدولية اعفاءها من اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي سيشارك في قمة مجموعة دول بريكس التي تستضيفها الشهر المقبل، بحسب ما اظهرته وثيقة نشرتها محكمة محلية الثلاثاء.

وتضم مجموعة بريكس كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين الى جانب جنوب أفريقيا، ومن المقرر ان يحضر رؤساء هذه الدول جميعهم القمة.

وستكون جنوب افريقيا ملزمة باعتاقل بوتين باعتبارها عضوا في المحكمة الجنائية الدولية التي اصدرت مذكرة توقيف بحقه بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا قسرًا في ما يمثل جريمة حرب.

وفي رد قانوني على دعوى اقامها حزب التحالف الديمقراطي المعارض بهدف الزام الحكومة باعتقال بوتين لدى زيارته جنوب افريقيا، كشف الرئيس سيريل رامابوسا عن انه طلب رسميا من المحكمة الدولية اعفاء بلاده من هذا العبء.

وأظهرت وثيقة نشرتها محكمة محلية الثلاثاء، تفاصيل الرد الذي قدمه اليها رامابوسا في27 حزيران/يونيو الماضي، والذي بين فيه ان خطوة بحجم اعتقال بوتين ستقابل باعلان روسيا الحرب على جنوب افريقيا.

واوضح الرئيس الجنوب افريقي انه شرع في اجراءات لم يكشف عنها مع الجنائية الدولية استنادا الى مادة تتيح عدم تنفيذ الاعتقال في حال كانت هناك مشكلات واضحة تحول دونه.

واشار في سياق الرد الى التهديد الذي اطلقته روسيا غداة صدور مذكرة اعتقال بوتين، والذي اكدت فيه ان تلك الخطوة ستمثل "إعلانًا للحرب".

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف قال في اذار/مارس، أن محاولة اعتقال بوتين من قبل أي دولة، سيكون بمثابة إعلان الحرب على روسيا.

وعلق مدفيديف حينها على تصريحات وزير العدل الألماني ماركو بوشمان الذي تحدث عن اعتقال بوتين إذا زار بلاده، قائلا: "في هذه الحالة، ستتوجه وتطير جميع وسائلنا المتوفرة مستهدفة البوندستاغ ومكتب المستشار الألماني، وغيرها".