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جونسون يدين تفجيرات كابل إرهابية ويصفها بـالبربرية

منشور 26 آب / أغسطس 2021 - 06:55
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التفجيرين قرب مطار العاصمة الأفغانية كابل اليوم بالهجمة الإرهابية والبربرية، معربا عن تعازيه الحاره.

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وقال جونسون: "أستطيع أن أؤكد أنه في كابل بالقرب من المطار، وقعت هجمات إرهابية بربرية أسفرت عن مقتل العديد من العسكريين الأمريكيين للأسف بين الأفغان".

وأضاف: "نعرب عن تعازينا للولايات المتحدة وشعبها".

وشدد جونسون على أن "عمليات الإجلاء ستستمر ولن تنقطع من المطار"، متعهدا بـ"إجلاء أكبر قدر ممكن من المعنيين خاصة من الذين عملوا مع القوات البريطانية في أفغانستان".

ووقع انفجاران اليوم الخميس عند مطار كابل، أحدهما بالقرب من فندق "البارون"، حيث تجمع حسب تقارير إعلامية أجانب بينهم مواطنون بريطانيون وأمريكيون، الأول نفذه انتحاري، فيما نفذ الثاني بسيارة مفخخة.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن وزارة الصحة الأفغانية أن "الهجوم خلف أكثر من 40 قتيلا و120 جريحا".

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها لم تسجل أي حضور أو إصابات بين مواطني روسيا في منطقة الاعتداء.

كلمات دالة:بوريس جونسونرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسونكابل

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