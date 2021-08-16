حرائق الغابات تتواصل لليوم الثالث شمالي المغرب

لليوم الثالث على التوالي تتواصل عمليات مكافحة حرائق الغابات شمالي المغرب، بحسب ما اعلنت السلطات الاثنين.

جاء ذلك في حديث وقال مدير المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية والغابات فؤاد العسالي إن "حريقا اندلع ظهر السبت الماضي، بغابة "سكنا" التابعة لمحافظة شفشاون، أتى على 725 هكتارا من المساحات الخضراء، حتى الساعة 14:00 (ت.غ) الإثنين".

وأضاف، أن "520 عنصرا من القوات المسلحة الملكية والدرك، والسلطات المحلية، وهيئة المياه والغابات، والوقاية المدنية، يعملون على إخماد الحريق".

وتستعين جهود الإطفاء بـ8 طائرات، 4 منها تابعة للقوات المسلحة الملكية، والبقية تابعة لقوات الدرك.

وأردف العسالي: "نظرا للجهود المبذولة، فإن الحرائق مسيطر عليها، رغم ارتفاع درجة الحرارة التي تصل إلى 47 درجة مئوية، وهبوب الرياح".

ويشهد المغرب سنويا عدة حرائق، بالغابات التي تغطي مساحات كبيرة تقدر بنحو 12 بالمئة من المساحة الإجمالية للبلاد، وكذلك واحات النخيل بالجنوب الشرقي.