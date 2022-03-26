حركة فتح تكتسح الانتخابات المحلية في الضفة الغربية

اكتسحت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الجولة الثانية من الانتخابات المحلية في الضفة الغربية، وقال رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر ان نسبة المشاركة بلغت 53 بالمئة.

فتح تهنئ مناصريها

توجهت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، بالتحية والتقدير لجماهير شعبنا الفلسطيني على الثقة الكبيرة التي منحها أبناء شعبنا لقوائم الحركة منفردة ومع شركائها من القوى الوطنية والاجتماعية، مشيرةً إلى الفوز الساحق الذي حققته هذه القوائم في انتخابات الدورة الثانية لانتخابات المجالس المحلية، التي جرت اليوم، في المدن والبلدات والقرى المشمولة في الانتخابات.

وقالت حركة "فتح" في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، إن نجاح العملية الانتخابية هو إنجاز وطني، وتجسيد للسيادة على الأرض الفلسطينية، وخطوة مهمة في إنجاز الاستقلال في إطار الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدةً أن هذا النجاح ما هو إلا دليل إضافي على نهج "فتح" الديمقراطي بقيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، الذي تمارسه الحركة في حياتها الداخلية وفي منظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيسها، وهي تمارسه بكل حرية وديمقراطية وشفافية في المجتمع الفلسطيني في إطار السلطة الوطنية منذ العام 1996.

وأكدت "فتح" أن ما جرى اليوم هو نموذج خلّاق وحضاري من الممارسة الديمقراطية، قام خلاله كل مواطنة ومواطن بحقهم في اختيار ممثليهم، ومارسوا حقهم في المشاركة بالقرار المتعلق بمستقبلهم، مشيرة إلى أن المشهد الديمقراطي العظيم يمثّل جوهر نهج "فتح" الحريصة باستمرار على إخراجه بهذا الشكل الحضاري.

وأعربت "فتح" عن أسفها الشديد من قرار حركة "حماس" بمنع إجراء الانتخابات في قطاع غزة وحرمان أهلنا هناك من ممارسة حقهم الذي يكفله القانون، وأوضحت أن ما تقوم به "حماس" هو تعميق لمشروعها الانفصالي الذي لا يخدم سوى دولة الاحتلال الإسرائيلي.

حسين الشيخ: فتح فازت في غالبية المجالس البلدية

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ في تغريده له على تويتر ان حركة فتح فازت في معظم المجالس البلدية في الضفة الغربية .

النتائج الاولية تشير الى فوز حركة فتح في معظم المجالس البلدية في الضفة الغربيه . مبروك لشعبنا هذا العرس الديمقراطي ومبروك لحركة فتح رائدة النضال الوطني الفلسطيني. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) March 26, 2022

فتح ملتزمة بالنتائج

أكد نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، يوم السبت، التزام حركة "فتح"، بالنتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية، وأضاف العالول في مقابلة مع تلفزيون فلسطين من أمام أحد مراكز الاقتراع في محافظة نابلس، أن حركة "فتح" حريصة على سير العملية الانتخابية بديمقراطية وسلاسة.

حماس منعت الانتخابات في غزة

وعن منع حركة "حماس" اجراء الانتخابات في قطاع غزة، قال العالول: قرار اجراء الانتخابات يشمل جميع محافظات الوطن، إلا ان "حماس" تمنع اجراء الانتخابات البلدية والمجالس المحلية ومجالس الطلبة والنوادي والمؤسسات المختلفة.

53% نسبة الاقتراع في المرحلة الثانية في الضفة

وأكد حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أن نسبة الاقتراع الأولية في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية بالضفة الغربية، بلغت 53%، لافتا إلى أن عدد المقترعين الكلي بلغ 377.894 مقترع من أصل 715.413 ناخباً وناخبة، مؤهلين للاقتراع.

وأشار ناصر خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم السبت، عقب اغلاق صناديق الاقتراع، إلى أن عملية الاقتراع سارت بهدوء وانتظام بشكل عام، لافتا إلى أن لجنة الانتخابات رصدت بعض الخروقات والمشكلات وتم التعامل معها كافة.

وفي السياق، أوضح رئيس لجنة الانتخابات المركزية، أن طواقم اللجنة بدأت عملية فرز الأصوات مباشرة داخل محطات الاقتراع، وستقوم بتجميع محاضر الفرز في مقرات الهيئة المحلية، ليتم إعلان عن عدد الأصوات التي حصلت عليها القوائم المرشحة في كل هيئة محلية.

وشكر ناصر الرئيس محمود عباس على مشاركته في العملية الانتخابية، مؤكداً على الرسالة الإيجابية التي تبعث بها مشاركته.

وذكر أن نتائج الانتخابات المحلية 2021 "المرحلة الثانية" ستعلن الساعة 12 من ظهر غدٍ الأحد في مؤتمر صحفي ستعقده اللجنة في المركز الإعلامي داخل مقرها الرئيس.

من جانبها، نشرت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، نسب الاقتراع في كافة محافظات الوطن، حتى الساعة السابعة من مساء اليوم السبت، لافتة إلى أن نسبة الاقتراع في مدينة القدس بلغت 38.6%، وفي جنين 52.6%.

وأوضحت أن نسبة التصويت في طولكرم بلغ 49.7%، وفي طوباس 68.8%، وفي نابلس 41%، وفي قلقيلية 65.6%، وفي سلفيت 77.5%، وفي رام الله والبيرة 38.4%، وفي أريحا 59.8%، وبيت لحم 54.9%، والخليل 57.7%.