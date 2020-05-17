حريق بأهم المزارات اليهودية في إيران والعالم

اندلع حريق جزئي، في "مقبرة إستر ومردخاي" اليهودية في مدينة همدان غربي إيران، الخميس الماضي، فيما فتحت الشرطة الإيرانية تحقيقا بالحادث.



وقال المدعي العام في مدينة همدان، حسن خانجاني، إنه تم فتح ملف قضائي، وإن الشرطة تتابع الملف لكنها لم تتوصل إلى أي نتيجة، مضيفا أنه لم يعتقل أي شخص حتى اليوم.



وتابع خانجاني، أن القضاء يحقق في حريق مقبرة إستر ومردخاي، مشيرا إلى أن تفاصيل الحادث لم تتضح بعد.



وذكر موقع نادي المراسلين الشباب التابع للتلفزيون الرسمي أن شخصا حاول التسلل إلى المقبرة من بنك مجاور، لتنفيذ إجراءات سرية، إلا أنه لم ينجح.



وأكد مدير منظمة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية في مدينة همدان، علي مالمير، أن المبنى المجاور لمرقد إستر ومردخاي تعرض لحريق جزئي.



وأضاف مالمير أن أسلاك الكهرباء والسجاد في المبنى المجاور للمرقد، قد تعرضت لأضرار، مؤكدا عدم احتراق أي من أقسام المقبرة الرئيسية.



ونقلت مواقع إيرانية معارضة أن منظمات يهودية في الولايات المتحدة الأمريكية دانت الحادث وطالبت المسؤولين الإيرانيين بمحاكمة الفاعلين.



ووصف رئيس رابطة مكافحة التشهير اليهودية في نيويورك على "تويتر"، تعرض المقبرة للحريق بـ"المقلق والمعادي لليهودية"، ودعا طهران إلى حماية الأماكن المقدسة المتعلقة بالأقليات الدينية.



وتعرضت المقبرة لتهديدات بالتدمير في ديسمبر 2010، حين تجمع عدد من طلاب جامعة أبو علي سينا في مدينة همدان داخل المقبرة، وهددوا بتدميرها في حال تعرض المسجد الأقصى لأي أضرار.



وتعتبر مقبرة إستر ومردخاي من أهم المزارات الدينية اليهودية في إيران والعالم، وتضم رفاة إستر الزوجة اليهودية للملك خشاريار أحد ملوك الفرس، وابن عمها مردخاي، وهي من أقنعت الملك الفارسي بالسماح لليهود بالعيش بحرية في إيران في ذلك الوقت، نحو 500 عام قبل الميلاد.



RT