حريق على متن ناقلة نفط قبالة ميناء بانياس السوري

كانت وزارة النفط السورية قالت الشهر الماضي إن فرق الإطفاء أخمدت حريقا اندلع على متن ناقلة نفط قبالة مصفاة بانياس بعد ما يشتبه بأنه هجوم بطائرة مسيرة قادمة من اتجاه المياه اللبنانية.

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن حريقا محدودا شب في أحد محركات ناقلة نفط قبالة ساحل مدينة بانياس السورية على البحر المتوسط.

وقالت وسائل الإعلام إن الطاقم أخمد الحريق بسرعة دون وقوع ضحايا.

وتابعت "عطل فني حدث في أحد محركات ناقلة نفط ترسو قبالة مدينة بانياس أدى إلى حريق بسيط وظهور دخان أسود من الناقلة".

وأفادت إذاعة شام إف.إم المحلية في وقت سابق الأحد أن انفجارا وقع على متن "ناقلة نفط فارغة أثناء عملية إصلاحها" بعدما تعرضت لحريق قبل أيام قليلة أثناء تفريغ شحنة نفط منها.

كانت وزارة النفط السورية قد قالت الشهر الماضي إن فرق الإطفاء أخمدت حريقا اندلع على متن ناقلة نفط قبالة مصفاة بانياس بعد ما يشتبه بأنه هجوم بطائرة مسيرة قادمة من اتجاه المياه اللبنانية.

تضم بانياس مصفاة تلبي مع أخرى في حمص جزءا كبيرا من الطلب على وقود الديزل والتدفئة والبنزين في البلاد وغيرها من المنتجات البترولية، بحسب خبراء في القطاع.

وتزايد اعتماد سوريا على شحنات النفط الإيراني في السنوات القليلة الماضية لكن تشديد العقوبات الغربية على طهران وسوريا وحلفائهما، إضافة إلى أزمة في العملات الأجنبية، زاد من صعوبة حصولها على إمدادات كافية.