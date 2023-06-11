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إنقاذ 14 سائحا والبحث عن 3 بريطانيين.. احتراق مركب سياحي بمرسى علم (فيديو)

تاريخ النشر: 11 حزيران / يونيو 2023 - 09:39
احتراق مركب سياحي
احتراق مركب سياحي

اندلع حريق كبير على متن مركب سياحي يُدعى "هيركن" في مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، حيث كان على متنه 29 شخصًا.

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وتلقت الجهات المختصة إخطارًا بنشوب الحريق على اللنش السياحي أثناء رحلة بحرية للغوص.

وفيما يتعلق بعملية الإنقاذ، تمكنت السلطات المصرية من إنقاذ 14 سائحًا بعد الحريق الذي اندلع في المركب السياحي في البحر الأحمر بمصر. وما زال هناك 3 سائحين آخرين من الجنسية البريطانية في عداد المفقودين.

ووفقًا للمصادر، غادر المركب السياحي صباح يوم الأحد من مارينا مدينة مرسى علم متجهًا إلى مارينا بورتو، وعلى متنه عدد من السياح البريطانيين، حيث اندلع الحريق خلال الرحلة.

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وتم إنقاذ الركاب وطاقم المركب بواسطة لنش يُدعى "بلو"، وتم نقلهم إلى مركز شجرة في مرسى علم.

كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفى جراحات اليوم الواحد في مرسى علم والغردقة العام استعدادًا لاستقبال المصابين.

وتعمل السلطات بجدية وتكثف جهودها للبحث عن الثلاثة سياح المفقودين، وتسعى لتحديد موقعهم وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ اللازمة
 

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