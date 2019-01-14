أول تعليق إيراني على تسريبات إسرائيلية حول مرض نصر الله

صحف إسرائيلية نقلت تسريبات بأن نصر الله مصاب بالسرطان

علق مسؤول إيراني، على التسريبات الإسرائيلية، التي تحدثت عن مرض الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.

ونفى مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الأنباء جملة وتفصيلا، بحسب تغريدة على حسابها عبر "تويتر".

وقال عبد اللهيان إن "الادعاءات الإسرائيلية حول إصابة السيد حسن نصرالله بالمرض، والنوبة القلبية، هي الكذبة الكبيرة للعام الميلادي الجديد".

وتابع: "بالتأكيد سوف يأتي اليوم الذي سيصلي السيد نصر الله وقادة المقاومة الفلسطينية في المسجد الأقصى، حيث لم يكن الصهاينة موجودين حينها".

وكانت صحف إسرائيلية نقلت تسريبات بأن نصر الله مصاب بالسرطان، ويعالج بين لبنان وإيران، فيما لم يعلق الحزب على تلك الأنباء إطلاقا.