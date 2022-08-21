حظر بث خطابات عمران خان في قنوات التلفزة الباكستانية

حظرت السلطات الباكستانية بث خطابات مباشرة لرئيس الوزراء السابق عمران خان في قنوات التلفزة، وذلك في قرار صدر قبيل تجمّع حاشد مناهض للحكومة ينظّمه الأحد.

وقالت "هيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني في باكستان" في مذكرة إلى القنوات التلفزيونية إن "خان، رئيس حركة إنصاف يوجه دائما في بياناته وخطاباته الاتهامات غير المبررة إلى مؤسسات الدولة، وينشر خطاب الكراهية من خلال تصريحاته الاستفزازية ضد دوائر الدولة ومسؤوليها، مما يضر بالحفاظ على القانون والنظام، ويمكن أن يدمر السلام والهدوء العام".

واعتبرت المذكرة التي صدرت مساء السبت، ان خطابات رئيس الوزراء السابق تتناقض مع دستور البلاد وقواعد سلوك وسائل الإعلام، وبالتالي فان "تحظر.. .البث المباشر لخطاب عمران خان في جميع القنوات الفضائية، ابتداء من الآن".

ونظّم نجم الكريكت السابق سلسلة تظاهرات شعبية مناهضة للحكومة منذ إطاحته من السلطة بموجب تصويت لسحب الثقة في إبريل/نيسان الماضي،

ومن المقرر أن ينظّم تجمّعاً آخر الليلة في مدينة روالبندي المجاورة لإسلام أباد.

ويحظى خان الذي وصل إلى السلطة عام 2018، بشعبية واسعة في أوساط الشباب، وتجذب خطاباته نسب مشاهدة تعد الأعلى على القنوات التلفزيونية، كما تجري مشاركة أبرز اللقطات الواردة فيها بشكل واسع على وسائل التواصل.

كما ان لديه قاعدة تأييد واسعة تعتمد على ناخبين ضاقت ذرعاً بالسياسات العائلية لأكبر حزبين في البلاد، إذ تعهّد نجم الرياضة السابق بالقضاء على عقود من الفساد والمحسوبية.

واوقفت السلطات قياديا بارزا في حزب خان "حركة إنصاف" عقب تجمع ليل السبت الاحتجاجي، وذلك بتهمة الإدلاء بتصريحات ضد الجيش، الذي يعتبر خطا أحمر في البلاد، على قناة تلفزيونية جرى لاحقاً تعليق بثها.

وندد المسؤول الرفيع في "حركة إنصاف"، أسد عمر، بخطوة الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام بحظر خطابات خان.

وقال لوكالة الصحافة الفرنسية ان "حظر بث خطابات عمران خان محاولة أخرى لإيجاد حل إداري لمشكلة سياسية". وأضاف أن حزبه سيقدّم طعناً ضد القرار أمام المحكمة.