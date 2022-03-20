حفتر يتعهد إرسال مقاتلين ليبيين لدعم الروس في اوكرانيا

ذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية الاحد، ان رجل شرق ليبيا القوي المشير خليفة حفتر، تعهد خلال زيارته الاخيرة الى موسكو، إرسال مقاتلين ليبيين إلى أوكرانيا للقتال الى جانب الجيش الروسي.

وأضافت الوزارة أن من المتوقع أن تنظم شركة فاغنر الروسية عملية نقل المتطوعين الليبيين عبر طائرات لسلاح الجو الروسي.

وأشارت إلى أن القوات الروسية فقدت قدراتها الهجومية وتوقف تقدمها إلى حد كبير في جميع الجبهات.

وتابعت: "القوات الروسية تفقد مفرزة مشتركة من فوج الدبابات السادس أثناء محاولة الهجوم على العاصمة كييف".

والجمعة، قالت رئاسة الأركان الأوكرانية في بيان إن روسيا جمعت نحو ألف مقاتل من الوحدات التي تعمل تحت إمرة نظام بشار الأسد في سوريا وحزب الله، من أجل القتال في أوكرانيا،

واضاف البيان إن "الجيش الروسي الذي تكبَّد خسائر كبيرة خلال الحرب يستعين بمقاتلين مرتزقة أجانب لتعويض خسائره". كما ذكر أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن "المحتلين الروس قد جمعوا بالفعل نحو ألف متطوع مما يسمى بجيش بشار الأسد وحزب الله".

وبحسب بيان رئاسة الاركان الاوكرانية، فإن هؤلاء المقاتلين المرتزقة لا يهدفون إلى المشاركة في القتال بأوكرانيا، وإنما استغلال "رحلات العمل" كفرصة للوصول إلى الدول الأوروبية.

من جانبه، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المرتزقة الذين يعتزمون الانضمام للجيش الروسي للقتال ضد بلاده، من أن ذلك سيكون "أسوأ قرار في حياتهم".

كما لفت زيلينسكي أن لديهم معلومات تفيد بمحاولة الجيش الروسي استقدام مرتزقة من بعض الدول، وأردف: "أحذر كل من يحاول الانضمام إلى المحتلين في أراضي أوكرانيا، هذا سيكون أسوأ قرار في حياتكم، فالعمر الطويل أفضل لكم من النقود المعروضة عليكم".