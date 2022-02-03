حفتر يعود لمنصبه قائدا للجيش بعد تنحيه مؤقتا لخوض انتخابات الرئاسة

عاد رجل شرق ليبيا القوي المشير خليفة حفتر لممارسة مهامه قائدا عاما للجيش الوطني، وهو المنصب الذي تركه مؤقتا من اجل خوض انتخابات الرئاسة التي تعذر اجراؤها.

وكان حفتر تنحى مؤقتا عن منصبه كقائد عام للقوات المسلحة في 22 أيلول/ سبتمبر الماضي، من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وما زال موعد إجرائها غير محسوم حتى الآن.

وينص قانون الانتخابات على أن أي مواطن ليبي يرغب في الترشح "سواء كان مدنيا أو عسكريا، يتوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود لسابق عمله وتصرف له مستحقاته".

وتعذر إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد ضمن خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، بعد إعلان مفوضية الانتخابات حالة القوة القاهرة.

كما تعذر إجراء الانتخابات الليبية للسبب ذاته في الموعد الثاني المقترح 24 يناير/كانون الثاني 2022، ولا يبدو أنه سيتم إجراؤها في موعد قريب.

واكدت مصادر في القيادة العامة للجيش الوطني الليبي عودة المشير حفتر لممارسة مهام القائد العام للقوات المسلحة من مقرها قي الرجمة جنوبي بنغازي شرقي البلاد.

واضافت المصادر ان حفتر أنهى تكليف الفريق أول عبدالرازق الناظوري كقائد عام وأعاده الى منصبه السابق رئيسا لأركان القوات المسلحة.

وعاد أغلبية المرشحين الرئاسيين السابقين إلى أعمالهم السابقة، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، بعد تعذر إجراء الانتخابات.

حكومة جديدة للشرق

من جهة أخرى، أعلن مجلس النواب الليبي الذي انعقد في طبرق، في شرق البلاد، الإثنين، أنه سيعقد جلسة في الثامن من شباط/فبراير المقبل؛ لاختيار رئيس جديد للحكومة، في آلية قد تساهم في تعميق الانقسام ومفاقمة الصراع على السلطة.

وأعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تصريح صحفي، ”بدء استلام ملفات الترشح لرئاسة (الحكومة) وفحص الملفات للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة“.

وأشار بليحق إلى أنه سيتم ”عرضها على مجلس النواب في جلسة الثامن من شباط/فبراير؛ لاختيار رئيس مجلس الوزراء، وجلسة السابع من شباط/فبراير؛ للاستماع للمترشحين“.

ويعتبر مجلس النواب الليبي أن حكومة عبدالحميد الدبيبة ”منتهية الولاية“ مع إرجاء الانتخابات، ويؤكد على ضرورة إعادة تشكيلها. إلا أن الحكومة أكدت مرات عدة على استمرارها في عملها، إلى حين تسليم الحكم إلى سلطة جديدة منتخبة.

وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، طالبت مرات عدة بأن يركز مجلس النواب على تحديد موعد جديد للانتخابات بدلا من تغيير الحكومة، والتسبب في إطالة الأزمة السياسية والمراحل الانتقالية، وفق قولها.