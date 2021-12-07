حكم بالسجن على ألماني أخصى ثمانية رجال على طاولة مطبخه

قضت محكمة المانية بالسجن ثماني سنوات على رجل يعمل كهربائيا بعدما ادانته بتهمة الاعتداء الجسيم لقيامه بإخصاء ثمانية رجال، مما تسبب في وفاة أحدهم.

وأمرت محكمة في ميونيخ سجن الكهربائي البالغ من العمر 67 عاما، الذي لم يكشف عن اسمه لأسباب تتعلق بالخصوصية، ثمانية أعوام ونصف، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت النيابة اتهمت الرجل في البداية بالقتل عن طريق الإهمال، لكنها أسقطت هذه التهمة في وقت لاحق.

وأفادت الوكالة بأنه اعترف أثناء المحاكمة، بعرض خدمة "الإخصاء" على مواقع الإنترنت السادية والماسوشية، وقال إن العديد من الرجال دفعوا له نقودا لتعذيبهم وإزالة خصيتيهم.

وأثناء المحاكمة، قال الرجل للمحكمة إنه أجرى العمليات على طاولة مطبخه، وأخبر ضحاياه أنه محترف طبي مدرب.

وأشار إلى أنه قام بخصي أو بتر الأعضاء التناسلية لثمانية رجال بين يوليو 2018 ومارس 2020، لكنه نفى مسؤوليته عن وفاة رجل توفي بعد أيام من إجراء المدعى عليه عملية جراحية له.