حكومة الوفاق تنشر صور آليات عسكرية غنمتها من قوات حفتر في ترهونة

نشر الجيش الليبي الجمعة، صور آليات عسكرية ثقيلة غنمها أثناء تحرير مدينة ترهونة جنوبي شرق العاصمة طرابلس، بينها دبابات ومدافع ومدرعات.

وتظهر الصور التي نشرها المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب" مجموعة كبيرة من الآليات العسكرية الثقيلة بحوزة عناصر الجيش الليبي، بعدما تركتها وراءها قوات الجنرال خليفة حفتر أثناء فرارها على عجل من ترهونة.

والخميس، سيطر الجيش الليبي على كميات كبيرة من الأسلحة تركتها قوات حفتر بعد فرارها من مواقع جنوب طرابلس. وشملت تلك الأسلحة مروحية وعددا من المدرعات والمركبات العسكرية رباعية الدفع، وصواريخ مضادة للطائرات، وقذائف دبابات وهاون، وأسلحة رشاشة ثقيلة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الليبي تحرير مدينة ترهونة الاستراتيجية، الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، غداة الإعلان عن استكمال تحرير العاصمة من قوات حفتر.

