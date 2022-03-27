حماس تبارك عملية الخضيرة.. "رد طبيعي على جرائم العدو الصهيوني"

باركت حركة حماس عملية إطلاق النار التي وقعت مساء الأحد، في مدينة "الخضيرة" شماليّ إسرائيل واسفرت عن مقتل اسرائيليين اثنين واستشهاد منفذيها، معتبرة انها "ردّ طبيعي على جرائم العدو الصهيوني".

وقالت الحركة في بيان "نبارك العملية البطولية في الخضيرة ضدّ جنود الاحتلال الصهيوني، ونؤكّد أنّها تأتي رداً طبيعياً ومشروعاً على الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا ومقدساتنا".

وأضافت: "نشيد ببسالة وإقدام منفذي (اثنان) هذه العملية البطولية، ثأرا لدماء الشهداء، وردا على عدوان وإرهاب الاحتلال".

ولفتت أن "شعبنا ماضٍ في طريق الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا بكل الوسائل حتى التحرير والعودة".

وفي وقت سابق الاحد، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان حول العملية "أطلق شخصان النار على قوة من الشرطة في شارع هربرت صموئيل بمدينة الخضيرة، ونتيجة لإطلاق النار تم إقرار وفاتين من المارة، وإصابة 3 من عناصر الشرطة".

وأضاف البيان "قوة سرية من حرس الحدود كانت بالمكان، وقامت بالرد السريع وبعد وقت قصير من تبادل إطلاق النار تمكنت من تحييد مطلقي النار".

وأشار البيان أنه "تم نقل المصابين إلى مركز (هيليل يافي) الطبي في الخضيرة".

ولم تذكر الشرطة معلومات عن هوية منفذي العملية، ولا دوافعهما، لكن تقديرات أمنية إسرائيلية، تشير إلى أنّهما "فلسطينيان يعيشان في إسرائيل"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" (خاصة).