حماس تطالب بمحاسبة متورطين بمحاولة اغتيال الشاعر

طالب حسام بدران القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس بمحاسبة من قاموا بمحاولة اغتيال الدكتور ناصر الدين الشاعر.

وحذر بدران من خطورة تجاهل هذا الملف.

وقال بدران في بيان: إن تقاعس السلطة عن القيام بدورها في ملاحقة منفذي محاولة اغتيال نائب رئيس الوزراء السابق والأكاديمي بجامعة النجاح الدكتور ناصر الدين الشاعر، أمرٌ مستهجن ينذر بتداعيات خطيرة، ويشي بمحاولة تملص السلطة من تعهدها بمحاسبة الجناة وإنفاذ القانون.

وأضاف أنه مر أكثر من شهر دون أن تقدم السلطة للقضاء أيا من منفذي محاولة الاغتيال، ندعو السلطة أن تقف عند مسؤوليتها دون تسويف أو تباطؤ، وأن يتم القبض الفوري على كل المتورطين بالجريمة، وإيقاع أشد العقوبات الرادعة بحقهم.

واعتبر أن السلطة تتحمل جزء من المسؤولية قائلا: نعتبر حالة التحريض التي سبقت محاولة اغتيال الشاعر من قبل أطراف تابعة للسلطة والأجهزة الأمنية، سبباً أساسياً في حدوث تلك الجريمة النكراء، وهو ما يجب أخذه بالحسبان خلال عملية التحقيق.

وحذر من التبعات الخطيرة والمشاكل العائلية في حال لم تتحقق العدالة، وفي ظل حالة انعدام الثقة بإجراءات التحقيق الحالية، مع بقاء المتورطين في محاولة الاغتيال طلقاء دون محاسبة.