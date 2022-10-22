حماس تعلق على الغارات الاسرائيلية على دمشق

استنكرت حركة المقاومة الاسلامية حماس "العدوان الإسرائيلي الجديد الذي استهدف أراض سورية ليلة أمس الجمعة" في اول تعليق لها على قضية تخص سورية منذ حضور وفد حماس لاجتماع فصائل مقاومة مع الرئيس السوري بشار الاسد.



وقال المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، إن "هذه الغارات جريمة ضد أمتنا وامتداد لعمليات القتل والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني"، اعتبر المسؤول في الحركة التي تسيطر على غزة أن "توسيع العدو الصهيوني لعدوانه في المنطقة يهدف للضغط على القوى الحية في الأمة لمنعها من التضامن مع القضية الفلسطينية"، مشيرا إلى أن "الرد الأنسب على العدوان الإسرائيلي تتمثل في “المواجهة الموحدة".



وتعرضت مناطق في دمشق ومحيطها لهجوم صاروخي مصدره من الجولان المحتل قالت وزارة الدفاع السورية ان الدفاعات الجوية تصدت لها فيما قالت مصادر مطلعة ان الغارات استهدفت مقرات للحرس الثوري الايراني وحزب الله اللبناني واسفرت عن استشهاد 3 جنود سوريين



وذكرت وزارة الدفاع السورية: "حوالي الساعة 03: 23 من مساء الجمعة 12 أكتوبر/تشرين الأول نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

