حملة أمنية واسعة على "أوكار الدعارة" في طرابلس الليبية

شنت قوات الامن التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا في ليبيا حملة مداهمات واسعة استهدفت "أوكار الدعارة" في ضواحي العاصمة طرابلس، بحسب ما افاد بيان رسمي الإثنين.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة في بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك ان الحملة جاءت "بعد ورود العديد من الشكاوى والبلاغات من قبل المواطنين بأن بعض ضعاف النفوس يقومون بإيجار المنازل والمزارع بشكل عشوائي، وأن أغلب المنازل تستغلها بعض الجنسيات الأجنبية كأوكار لممارسة الدعارة والفاحشة وتعاطي الخمور والمخدرات بداخلها".

واضاف البيان ان مستأجري هذه المنشآت يقومون باتخاذها ايضا "أوكارا يلجؤون إليها بعد قيامهم بأعمال السرقات والسطو للمحلات والمنازل طيلة الفترة الماضية والتي كانت أغلبها موثقة ومصورة وتظهر بأن الفاعلين من جنسيات أجنبية".

واوضحت الوزارة في بيانها ان قوات الأمن قامت "بمحاصرة واقتحام كافة الأوكار بالمنطقة والقبض على العديد منهم ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

وقامت الفرقة الرابعة في الجيش الليبي بتنفيذ الحملة بدعم من مديريات الأمن في طرابلس.