المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

حملة في تركيا لاعتقال 140 شخصا يشتبه بارتباطهم بغولن

حملة في تركيا لاعتقال 140 شخصا يشتبه بارتباطهم بغولن
2.5 5

اضف تعليق جديد

Avatar
 