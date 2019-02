خاشقجي يظهر بمقطع ترويجي ضخم للواشنطن بوست (فيديو)

بثت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مقطع فيديو ترويجي ضخم عنوانه "الديموقراطية في الظلام" يظهر فيه الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي.



وذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن "المقطع ظهر في حديث رياضي شهير بأمريكا، يشاهده عشرات الملايين".



وأخذت قضية خاشقجي، مسارا دوليا، حيث وصلت المحققة الفرنسية أغنيس كالامارد،على رأس فريق دولي إلى تركيا لإجراء مستقل في مقتل الصحفي السعودي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

Because knowing empowers us.

Knowing helps us decide.

Knowing keeps us free.#democracydiesindarknesshttps://t.co/j20M5UBdq2 pic.twitter.com/bCtLZrUURJ