تشاووش أوغلو: نريد الكشف عمّن أعطى التعليمات بقتل خاشقجي

شدد مولود أوغلو على أن تركيا ترى حادثة خاشقجي "جريمة ينبغي كشف ملابساتها"

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إصرار أنقرة على كشف جميع ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده باسطنبول، وإبلاغ الولايات المتحدة بذلك.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية من واشنطن، حيث لفت إلى أن هناك أسئلة لا تزال دون أجوبة بخصوص مقتل خاشقجي، و"نريد الكشف عن الجهة التي أصدرت التعليمات".

وشدد على أن تركيا ترى حادثة خاشقجي "جريمة ينبغي كشف ملابساتها"، ولا تنظر لها كموضوع سياسي.

وأضاف: "العديد من الدول لا ترغب في تقويض علاقاتها مع السعودية بسبب مقتل خاشقجي، ونحن لا نرغب ذلك.. ولكن يجب كشف ملابسات الجريمة".