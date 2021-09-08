مدير الامن السعودي المعزول خالد بن قرار الحربي في سطور

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بانهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام، وبإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق"، بحسب ما اوردته وكالة الأنباء الرسمية "واس".

ووفق الوكالة فان الحربي ارتكب جرائم بمشاركة 18 شخصا.

واكد الامر الملكي على أن "تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم".

​ولفت الامر الملكي الى ان الخطوة جاءت "بناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي".

وأمر الملك بناء على ذلك بأن توجه التهمة للحربي "بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصا من منسوبي القطاع العام والخاص".

خالد بن قرار الحربي .. سيرة ذاتية

سبق ونشرت وكالة الأنباء السعودية، السيرة الذاتية للفريق أول خالد بن قرار الحربي، وهو من مواليد المدينة المنورة عام 1962، وبدأ خدمته العسكرية 1981.

التحق الحربي بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض وتخرج منها عام 1402هـ (1981م)، برتبة ملازم حاملاً درجة لبكالوريوس في العلوم الأمنية.

تم تعينه في قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة المدينة المنورة، وعمل في كل أقسام القوة، وتدرج فيها من قائد سرية وقائد كتيبة وقائداً لمركز التجنيد والتدريب ومديراً للعمليات.

#عاجل #أمر_ملكي: إنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.https://t.co/93ibL8WsMu#واس pic.twitter.com/1xZAamICvH — واس الأخبار الملكية (@spagov) September 7, 2021

وعين الحربي قائدا لقوة المدينة المنورة عام (2001م) وفي نهاية عام (2006)، حيث نقل للعمل في قيادة قوات الطوارئ الخاصة حيث عين مديراً للعمليات ومن ثم مساعداً، وفي عام (2010م) عين قائداً لقوات الطوارئ الخاصة.

وفي 2015 أصدر الملك سلمان أمرا بترقيته إلى رتبة فريق، وفي العالم التالي له صدر أمرا ملكيا آخر بترقيته إلى رتبة فريق أول، وفي 2017 شغل منصب قائد قوات الطوارئ الخاصة.

الفريق الأول خالد بن قرار الحربي

وشغل الحربي منصب قائد قوات أمن الحج للعام 2016، وعين قائدا لأمن العمرة والحج للعام 2017.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018 أصدر الملك سلمان قرارا بتولي الحربي منصب مدير الأمن العام التابع لوزارة الداخلية السعودية، واستمر في منصبه حتى قرار إعفائه مساء الثلاثاء.